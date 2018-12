Nesta quarta-feira (12) foi realizada o sorteio da tradicional rifa do galo do oeste, e estiveram presentes mais de 180 pessoas na Sede da Embrapa para acompanhar o sorteio e participar do jantar oferecido pelo Concórdia Atlético Clube. A ganhadora do carro é Angela Rodem Coldebella, que foi representada na ocasião de entrega pelo seu filho Luis Fernando.



Após um delicioso jantar preparado pela equipe da AEE deu-se inicio ao sorteio, com 7 prêmios (camisas, bola, chinelos,TV) antes do tão aguardando Renault Kwid, e após 45 números serem sorteados e os portadores escolherem seus envelopes foi a vez do então ganhador tentar a sorte e para a emoção e vibração geral dos presentes quando a sua chave deu partida no novo carro de sua mãe Angela Coldebella.



O Concórdia Atlético Clube agradece a todos empresários, amigos e torcedores que adquiriram a rifa de 2018, essa que tem como objetivo contribuir para que o galo do oeste possa manter as atividades e continuar crescendo, e contamos com o apoio de todos para 2019 ser um ano de grandes conquistas ao nosso querido Galo do Oeste.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)