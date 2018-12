A equipe da Associação Atlética Universitária de Handebol Feminino inicia nesta sexta-feira, dia 14, a luta pelo tricampeonato da Liga Nacional de Handebol Feminino. O time concordiense, que chegou na tarde desta sexta-feira, dia 14, a São Bernardo do Campo, palco da final, encara o Portugues/Aeso, de Pernambuco, no primeiro duelo da fase final. A partida será disputada às 17h30 no Ginásio Adib Moisés Dip, no ABC Paulista.



Além do time do técnico Alexandre Schneider, também estão nesta fase final as equipes do São Bernardo e do Pinheiros, que jogam logo em seguida, às 19h15, também de hoje.



Catarinenses e pernambucanas voltam a se enfrentar na tarde deste sábado, às 15h45, valendo vaga na final para enfrentar o adversário que sairá do confronto entre as paulistas, que também farão o segundo jogo na tarde deste sábado.



A final está marcada para o domingo, às 12h.