A goleira da Seleção Brasileira Feminina e do Flamengo, Kemelli Trugilho estará em Concórdia no fim de semana para participar de uma ação social. O ato será realizado com alunos da Escolinha Atletas do Rei, a partir das 10h do domingo, dia 16. O local não foi informado.



A Escolinha Atletas do Rei é destinado para crianças entre seis e 13 anos. O objetivo é formar atletas para o futebol. Além dos treinos, que são realizados aos sábados, os participantes também recebem acompanhamento psicológico.



Kemelli Trugilho já defendeu as cores da Associação Concordiense de Futsal Feminino.