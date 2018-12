Problema maior deve ser registrado na cultura do tarde, em que as plantações estão na fase do pendoamento ou floração.

O longo período sem chuvas, que a região estava registrando até a tarde da quarta-feira, dia 12, pode trazer reflexos para as lavouras do tarde da cultura do milho. Conforme dados da Estação Climatológica da Embrapa Suínos e Aves, a última precipitação registrada no no dia primeiro desse mês, com quatro milímetros. Desde então nenhuma gota. Porém, a ausência de precipitação pode já estar provocando reflexos nas lavouras de milho da região.

O engenheiro agrônomo da Agência Regional da Epagri de Concórdia, Márcio Titon, em entrevista a Rádio Aliança, destaca de que forma isso interfere na cultura. Explica que a maior parte das lavouras estão na fase do pendoamento ou floração para a formação das espigas. "É uma fase crítica, onde a falta de chuva pode prejudicar a formação dos grãos e das espigas ou provocar má formação das espigas", explica.

Por outro lado, ele destaca que esse problema não deve ser geral, variando de lavoura para lavoura. Porém, mesmo não sendo generalizada, essa escassez de chuva deve provocar perdas na cultura do milho, porém ainda não dá para estimar a quantidade. "Já temos lavouras que já passaram da polinização. Essas lavouras vão ser menos prejudicadas do que as que estão na fase do pendoamento (...). Agora vamos ver no que acontece nos próximos dias. Foi muito pouca chuva para dizer que a estiagem acabou", finaliza.