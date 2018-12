A Defesa Civil de Piratuba interditou, na tarde desta quinta-feira (13), duas salas comerciais localizadas na Avenida 18 de Fevereiro. Em um dos estabelecimentos funcionava um ateliê de costura e no outro, uma loja de artesanato.



De acordo com o laudo emitido pela engenheira civil da Prefeitura, Liana Cristina Freitag, foi constatado que as duas edificações de madeira não possuem estruturas adequadas e diversos pilares encontram-se apenas apoiados, sem qualquer tipo de fundação no solo. Ainda segundo o laudo, algumas vigas de madeira que sustentam o piso apresentam deformação e em alguns pontos, aberturas nas paredes, decorrentes de deslocamentos.

Ao lado dos locais interditados, uma casa foi desmanchada e uma terraplenagem para construção de um novo edifício está em andamento, o que evidencia ainda mais o risco, segundo o documento.





Os integrantes da Defesa Civil de Piratuba, Paulo Ricardo Kurt Schuch e Acir Subtil da Trindade, realizaram uma vistoria na quarta-feira (12), e após avaliação e emissão de laudo, foi considerado o risco eminente de desabamento.





Todos os objetos e mercadorias das salas comerciais foram realocados. A Defesa Civil e os funcionários da Prefeitura organizaram os objetos e mercadorias em um caminhão baú, para fazer o transporte.

Informações: Magronada