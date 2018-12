Uma equipe de Concórdia estará na disputa do Campeonato Master de Padel que acontece em Videira, neste fim de semana, entre sexta e domingo. A delegação concordiense conta com 28 atletas, que vão competir em sete categorias. Os representantes da Capital do Trabalho garantiram as vagas ao pontuarem na Copa Oeste durante o ano.

Além dos atletas de Concórdia, o Master terá competidores de Videira, Chapecó, Passo Fundo RS e até da Argentina. Serão 70 duplas em quadra. “Estarão presentes os quatro melhores atletas, por categoria, de cada cidade. Ao longo do ano houve um ranking e os que melhor pontuaram agora são convocados e formam as equipes”, conta o técnico de Concórdia, Daniel Peduzzi da Silva. “Vamos para a disputa nas categorias Open, segunda, terceira, quarta e quinta, além da iniciante masculina e da categoria feminina”, registra ele.

O técnico também comenta que Concórdia tem chances de conquistas em Videira. “A nossa cidade está bem representada, temos bons atletas para a competição. Estamos em uma chave onde também está a equipe de Videira e a da Argentina. Somente uma vai para a próxima fase, então dentre as sete categorias, precisamos resultados positivos em pelo menos quatro, que aí garantimos vaga na final”, detalha Peduzzi da Silva.

O Padel:

A quadra e as bolinhas utilizadas são como as do Tênis e as partidas são disputadas em duplas. A diferença é que a quadra de Padel conta com paredes nos fundos e parte das laterais e isso permite que a bola bata e fique na quadra, gerando assim, mais dinamismo ao jogo. O piso pode ser de cimento ou grama e uma partida pode durar até duas horas.

Em Concórdia:

Atualmente, cerca de 500 pessoas, com idade entre cinco e 80 anos, praticam o Padel em Concórdia, nos naipes masculino e feminino. Há duas escolas que treinam a modalidade.

Equipe de Concórdia no Master:

OPEN

Daniel Peduzzi da silva

Leonardo Moretto

Gustavo Garbim

Filipe Biesus

2ª Categoria

Rafael Nicolli

Samuel Weber

William Biesus

Filipe Biesus

3ª Categoria

Vilmar Maneco

Fernando Zanferari

Denilsom Chiapetti

Paulo Negretti

4ª Categoria

Fabiano Souza

Lucas Patzlaff

Ighor Reichemback

Eduardo suzin

5ª Categoria

Vinicius paludo

Romulo casa grande

Rodrigo Cristofolli

Marcos Sgarbossa

Andersom Deveras

Iniciantes Masculino

Socha Jr.

Leonardo Comby

Roberto Vergani

Vinicius Jaekel

Feminina

Angela Panisson

Daiana Ritter

Cauana Negretti

Karen Dal Bianco