Um homem de 37 anos ficou ferido após colisão entre carro e moto em Concórdia. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 13, por volta das 9h30 na Getúlio Vargas, acima do Hospital São Francisco, em Concórdia.

Envolveram-se na colisão, uma motocicleta Yamaha e um Fox, ambos com placas de Concórdia. Segundo informações apuradas no local do acidente, o motorista do veículo estava convertendo, quando ocorreu a colisão.

A vítima conduzia a motocicleta e sofreu escoriações na perna e no braço esquerdo, com suspeita de fratura na perna esquerda.

(Com informações do repórter André Krüger).