O resultado da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores continua agitando as conversas e os bastidores políticos. Na manhã desta quinta-feira, 13 de dezembro, o prefeito Rogério Pacheco (PSDB) falou sobre o assunto no jornal Primeira Hora da Rádio Aliança. O prefeito disse que vê com naturalidade o fato de Mauro Fretta (PSB), que faz parte da base do governo, ter sido eleito à presidência da Câmara de Vereadores com os votos da oposição. “Quando se toma uma decisão, tem que saber quais serão as consequências”, pontua.

Discreto e cauteloso, o prefeito Rogério Pacheco não deixa claro se o PSB irá continuar com os oito cargos que ocupa no governo municipal, inclusive a Secretaria de Saúde, ou se irá deixar a coligação. “Nós temos é que saber agora compartilhar e atender, evidentemente, quem esteve apoiando os encaminhamentos do grupo de vereadores da situação”,afirma Pacheco.

Mauro Fretta (PSB) foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia na última terça-feira com os três votos do PT, os dois do MDB e um do PDT. Com o resultado de 7 x 6, a nova Mesa Diretora será formada por Mauro Fretta na presidência, Closmar Zagonel (MDB) como vice, Margarete Poletto Dalla Costa (PT) 1ª secretária e Marilane Fiameti Stuani (MDB) 2ª secretária.

Cargos da Câmara

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Concórdia possui quatro cargos de confiança, que são assessor da presidência, jurídico, comunicação e secretário. Na quarta-feira, 12 de dezembro, os servidores que estavam nesta função de assessor Jurídico, Comunicação e assessoria da presidência pediram demissão. Os nomes que serão indicados ainda não foram divulgados.