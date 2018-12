Caminhão com placas de Concórdia se envolve em acidente com morte no Maranhão

Um caminhão Scânia com placas de Concórdia se envolveu em um acidente na terça-feira, dia 11, na BR 010 entre os municípios de Porto Franco e Estreito, no MA. O veículo bateu praticamente de frente com uma moto e o condutor da motocicleta, de 50 anos, acabou morrendo.

O motorista do caminhão teria fugido do local do acidente, mas se apresentou no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Porto Franco, logo depois. Segundo o relato do condutor à Polícia, ao perceber que o motociclista estava morto, saiu com medo de represália de populares.

A Polícia Rodoviária ainda investiga as causas do acidente.