Fato foi registrado nas proximidades do Distrito de Planalto, na tarde da quarta-feira, dia 12.

Aproximadamente sete mil metros quadrados de vegetação foram queimados durante incêndio florestal, registrado em Concórdia, na tarde da quarta-feria, dia 13. O fogo atingiu parte de uma área de reflorestamento nas proximidades do Distrito de Planalto.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para a ocorrência e concluiu o trabalho de controle às chamas por volta das 21h. Não se sabe o motivo do sinistro.



Cerca de cinco mil litros de água foram utilizados pelos bombeiros para combater o fogo. Populares, com auxílio de um trator com tanque de água no semirreboque, também prestaram ajuda para o combate às chamas.