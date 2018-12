As competições para os atletas da Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (APAN/FMEC) ainda não encerraram. Para finalizar 2018, Porto Alegre vai sediar o Campeonato Brasileiro Juvenil. O atleta Enzo da Silva irá competir na prova de 1.500m livre.

O técnico da APAN/FMEC, Gerson Angnes, diz para que em 2019 haverá em janeiro, fevereiro e março, o Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina. "Cinco atletas da equipe já estão participando. São o Rodrigo Firmo, Enzo da Silva, Natália Guerra, Kelly Guerra e Alexandre Guerra", aponta.

As etapas serão em Imbituba (janeiro), São Francisco do Sul (fevereiro), Porto Belo (março) e a última em Itá, no mês de abril. Ainda no calendário do próximo ano, os Campeonatos de Piscina terão datas definidas na assembleia da Federação Catarinense, em fevereiro.

Sobre o desempenho ao logo ano ano, Gerson diz que um ótimo considerando o número de atletas da equipe e nossa estrutura diante de outros municípios. "Chegamos bem próximo do título mas o cansaço provocado pelo número de provas que os atletas nadaram neste Campeonato e em outros que antecederam a OLESC, com viagens longas, influenciaram bastante", garante. Segundo ele, os atletas estão de parabéns pelo empenho e dedicação aos treinamentos e competições. Tudo isso demonstra que o trabalho de base é bem conduzido e administrado dentro e fora d'água.

