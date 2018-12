Com obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia em etapa final de execução, a CASAN e o Consórcio Trix-Infracom reforçam o pedido de colaboração com respeito à sinalização de segurança e à manutenção dos trechos de ruas em recomposição.





Atualmente as equipes realizam reparos em diversas ruas em que a rede de coleta já foi implantada. Todas as frentes de trabalho são devidamente sinalizadas com placas e cercas de proteção que impedem o acesso nas proximidades. Porém as equipes têm observado motoristas que não respeitam o isolamento de segurança e os limites de velocidade, ao se aproximarem dos locais de obra.





Esta semana, a equipe de trabalho do Consórcio Trix-Infracom concretou um trecho da rua Marcos Bento de Souza, no Bairro Imigrantes, onde foi instalada a rede de coleta de esgoto. Apesar de bem sinalizado, na manhã seguinte o local estava cheio de marcas de pneu de moto, exigindo retrabalho para uma nova recuperação do pavimento.

Confira algumas orientações para motoristas e pedestres com o objetivo de garantir o conforta da população e o bom andamento da obra:





* Respeitar a sinalização na via de rodagem.



* Reduzir a velocidade do veículo ao se aproximar de uma local em obras



* Ficar atento ao cronograma de obras e, se possível, evitar as ruas em manutenção



* Respeitar a passarela de pedestres, que é sempre destacada com cercas de proteção



* Ficar fora de áreas restritas demarcadas por cercas de proteção seja você pedestre ou motorista.



* Manter crianças longe dos locais em obras

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)