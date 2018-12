Um novo problema que surgiu durante a tarde desta quarta-feira, dia 12, está prejudicando o abastecimento de água em outra parte da cidade de Concórdia. Conforme novo comunicado emitido pela Casan, devido a queda de energia elétrica, houve a paralisação das estações de recalque, o que interferiu no sistema de abastecimento de água.



Para tentar contornar o problema, a Casan fechou o registro da rua 29 de Julho, o que está deixando os bairros Nazaré, Sunti, Imperial, São Paulo, Itaíba, Cristal, Flamengo, Santa Rita e parte da Gruta, Catarina Fontana e Industriários sem água. A previsão do retorno do abastecimento pera esses locais é durante a madrugada desta quinta-feira, dia 13.



Este foi o segundo problema que interfere no abastecimento de água, registrado nesta semana. O primeiro foi a queima de uma bomba da Estação de Recalque de Água, localizada no Floresta, cuja troca estava programada para esta quarta-feira. Tal fato interferiu no abastecimento dos bairros Guilherme Reich, Liberdade, Nova Brasília, Jardim Sul, Loteamento Vitório Vêneto e parte do bairro Nações.