Uma mulher de 26 anos ficou ferida ao proteger o filho de uma queda de altura, em Irani. O fato foi registrado no começo da manhã da quarta-feria, dia 12, no bairro Alto Irani. A vítima, com a criança no colo, descia uma escadaria, quando por alguma razão acabou despencando.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência e atendeu a vítima, de iniciais J.L, de 26 anos, com escoriações, luxação na cabeça e na região lombar. A mulher também reclamava de dores na perna direita e no ombro direito.



Conforme informações da própria guarnição, a criança não se feriu porque, na queda, acabou sendo protegida pelo corpo da mãe.