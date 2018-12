Mais três focos foram localizados nesta semana, sendo dois no Petrópolis e um no Guilherme Reich.

Faltando poucos dias para encerrar o ano de 2018, o município de Concórdia chegou a marca de 90 focos do mosquito da dengue registrados somente neste ano. O levantamento consta em relatório do Setor de Combante à Dengue da Vigilância Epidemiológica Municipal.



Essa marca foi atingida nesta semana com a localização de mais três focos com o mosquito Aedes aegypti em armadilhas, sendo dois no Petrópolis e um no Guilherme Reich.



De acordo com a enfermeira responsável pelo Programa de Combate a Dengue, Mara Sampaio, embora o ano já registre número recorde de focos, nesse período é comum o aparecimento de novos locais propício para a criação do mosquito, com as larvas. O motivo é a combinação de altas temperaturas com chuva, que formam o ambiente ideal para a proliferação.