O vereador de Arabutã, Felipe Patzlaff, voltou a manifestar sua preocupação com a situação e a perda da filantropia do Hospital Oswaldo Cruz. Ele solicitou para que fosse enviado um ofício para o Ministério da Saúde no sentido de buscar maiores informações sobre os motivos desta perda e que o que deve ser feito para retomar o título.

Conforme Patzlaff, o hospital já apresenta dificuldade com a filantropia e sem o título a situação se agrava ainda mais. De acordo com as informações, assim que as informações forem colhidas, haverá um trabalho no sentido de buscar uma solução para os problemas apresentados.

De acordo com o vereador, o assunto já havia sido debatido no fim do último mês na Câmara de Vereadores, com a presença de representantes da unidade hospitalar. "Foi relatado uam dificuldade mensal de fechar as contas e o tema da filantropia também foi debatida porque uma Poratria do mês de maio desse ano indeferiu o hospital como filantrópico", afirma. As razões que levaram a esse indeferimento estão sendo buscadas.