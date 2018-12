O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, se reuniu na tarde de terça-feira, dia 11, com representantes das 12 Associações de Agricultores do Município. Na pauta, estavam vários assuntos relacionados ao meio rural e também a confirmação do repasse de R$ 270 mil às associações, em 2019. Os valores individuais foram ajustados conforme a realidade de cada associação e com o consentimento de todos os representantes. Ainda há possibilidade do repasse de novas máquinas para as associações.

O prefeito também destacou que para o ano que vem o Município disponibilizará 600 horas de máquinas terceirizadas para atender aos agricultores. Em razão do bom número de pedidos de terraplenagem para construções de pocilgas, sendo que foram realizadas 50 nesse ano, até o momento, apenas para chiqueiros, a Administração Municipal criou uma lei de incentivo, a qual foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Rural e pela Câmara de Vereadores. A proposta é auxiliar os agricultores que não querem ficar na fila de espera para a realização de terraplenagem, construção de esterqueiras, cisternas e valas e contratam máquinas particulares para a execução dos serviços. Para esses, o Município vai ressarcir o valor de R$ 8,00 por metro quadrado de construção. Dessa forma, o serviço flui e os agricultores não sofrerão prejuízos.

Fonte: Olíria Weber Locatelli

Ascom / Município de Lindóia do Sul