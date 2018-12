O “Bingo do Bem” será realizado na tarde deste sábado, dia 15, no Pavilhão Cinquentenário, ao lado da Igreja Matriz em Concórdia. A organização é dos Bombeiros Voluntários de Concórdia e tem o objetivo de arrecadar recursos para a entidade.

O comandante Juliano Camillo conta que os produtos que serão sorteados foram todos doados. “Uma pessoa da comunidade, que prefere não se identificar, nos procurou e ofereceu vários produtos para o bingo. São todos ótimos. Vamos ter batedeira, filtro, outros eletrodomésticos e até uma geladeira. São vários utensílios para a cozinha”, detalha ele.

As cartelas estão sendo vendidas na Sede dos Bombeiros Voluntários e também poderão ser adquiridas no sábado. É possível participar de rodadas de sorteio por R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00. Também há possibilidade de comprar um kit que inclui todas as rodadas especiais e mais algumas cartelas extras por R$50,00.

Os recursos arrecadados serão utilizados em investimentos para a Corporação. “Vamos investir na área de ensino no nosso centro de instrução e na compra de equipamentos e materiais utilizados no dia-a-dia para o atendimento prestado à comunidade”, ressalta Camillo.