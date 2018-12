Um homem morreu no começo da manhã desta quarta-feira (12) durante acidente de trânsito no Acesso Cidade Alta, em Capinzal. O fato aconteceu por volta das 6h30min.

A tragédia envolveu um Fiat Uno com placa de Capinzal, um caminhão Volvo, com placa de Xanxerê, um micro-ônibus com placa de Capinzal e um caminhão que transporta ração.

Segundo apurou a Rádio Capinzal, o motorista do Fiat Uno descia a serra, sendo que no momento que iria ultrapassar o caminhão de Xanxerê, atingiu o micro-ônibus da APAE que ultrapassava o caminhão de ração na segunda faixa.

O condutor do Uno, L.R. da R., teve morte praticamente instantânea. Os Bombeiros fizeram a remoção do corpo e deixaram aos cuidados da Polícia Civil e do IGP (Instituto Geral de Perícias).

A Polícia Militar controlou o trânsito que ficou interrompido até nos dois sentidos durante os procedimentos e depois liberado gradativamente.



(Fonte: Marlo Matielo/Rádio Capinzal)