Parte da cidade de Concórdia estará com o abastecimento de água interrompido durante boa parte da tarde desta quarta-feira, dia 12. Conforme comunicado da Agência da Casan de Concórdia no período das 14h às 20h haverá a colocação de uma nova bomba da Estação de Recalque de Água Tratada, localizada no bairro Floresta, o que demandará a paralisação no sistema.



Com isso, a Casan informa que o fornecimento será interrompido para os bairros Guilherme Reich, Liberdade, Nova Brasília, Jardim Sul, Loteamento Vitório Vêneto e parte dos Nações.



Conforme comunicado, a colocação de uma nova bomba se faz necessária, haja vista que houve a queima do equipamento que vinha operando nessa estação de recalque. Esse fato aconteceu na manhã de terça-feira, dia 11, o que demandou de ações provisórias para manter o abastecimento nesses bairros nas últimas horas.



Sobre a operação a ser feita durante a tarde, a Casan informa que o retorno gradativo será feito a partir das 20h.