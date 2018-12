Expectativa é do plantio de um milhão de mudas em propriedades do entorno do Parque.

Lançado projeto para plantio de erva-mate no entorno do Parque Fritz Plaumann

Aconteceu na tarde desta terça-feira, 11 de dezembro, na comunidade de Sede Brum, a apresentação do projeto por membros da Equipe Co-Gestora do Parque Fritz Plaumann – Ecopef, e contou com a presença do prefeito, Rogério Pacheco, vice-prefeito Edilson Massoco, secretários do executivo, empresas parceiras e representante do Instituto do Meio Ambiente – IMA, Maicon Sete.



O projeto apresentado por Rafael Leão e Murilo Anzanello da Ecopef, tem por objetivo implantar o arranjo sustentável de produção de erva-mate, em propriedades rurais do entorno do Parque Fritz Plaumann com vistas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental.



Serão dez comunidades envolvidas com a ação. A expectativa é que um milhão de mudas sejam plantadas. O projeto tem duração de oito anos, inicialmente. A Administração Municipal é parceira da iniciativa e contribuiu com a abertura de acessos, entre outros trabalhos. Na oportunidade foi assinado um termo de compromisso entre as entidades e empresas parceiras.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).