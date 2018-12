A fila por exames de cintilografia nos municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (Amauc) revela que mais de mil pacientes estão aguardando pelo procedimento. Como presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neodi Saretta encaminhou uma indicação e também fez um apelo no plenário, para que a Secretária de Estado da Saúde regularize, em caráter emergencial, os exames de cintilografia nos municípios da Amauc. De acordo com relatos feitos ao deputado, há cerca de seis meses o procedimento não é realizado. “Por muitas vezes tenho levantado os problemas relacionados à saúde no estado. Sabemos que tem muitas filas de outros exames que precisam andar com agilidade. Só com a atenção especial do governo, será possível fazer essa fila andar. Por isso esp ero que o presente de Natal para estes pacientes seja a realização dos exames ainda neste ano”. A cintilografia é um dos métodos mais eficientes para detecção de diversas doenças, principalmente no início, quando outros exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, ainda são incapazes de diagnosticá-las.

