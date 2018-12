Juliano Zanotelli, de 36 anos, participa do Jogo de Panelas, com Ana Maria Braga.

O catarinense Juliano Zanotelli, 36 anos, egresso da segunda turma (2005) do Curso de Jornalismo da UnC, Campus de Concórdia, é um dos cinco participantes da edição "Jogo de Panelas", quadro do Programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo.



Os candidatos disputarão o prêmio de R$ 10 mil, e participarão das provas em cinco etapas: cada participante faz um jantar com entrada, prato principal, sobremesa e uma atração.



Em entrevista à Revista Versar, Juliano disse que a experiência está sendo incrível. "Entrei de corpo e alma no “Jogo de Panelas”. Tenho que confessar que, mesmo sendo jornalista, as câmeras intimidam no começo, mas depois é só alegria. A galera, tanto da produção, quanto os participantes, são muito animados, e o clima é sempre de descontração durante as gravações".

(Fonte: Camila Fachi/UnC)