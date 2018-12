A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) realizou na noite de segunda-feira, dia 10, a formatura da turma do Programa Geração Empreendedora, no Memorial Attilio Fontana.O projeto é desenvolvido pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) que busca despertar, estimular e orientar o desenvolvimento do espírito empreendedor e da cultura associativista nos estudantes de ensino médio, criando uma geração consciente, pró-ativa e capacitada para transformar o cenário sócio econômico. Na prática, o programa aproxima a classe empresarial da geração mais jovem que está em processo de formação no ensino médio, através de oficinas e possibilidades do aluno viver um dia acompanhando um empreendedor.

A coordenadora das atividades do Programa Geração Empreendedora, Alessandra Cassol, destaca o empenho de alunos durante as aulas. "Fico com a certeza de que todos os jovens que puderam participar deste projeto são novas pessoas, e com certeza serão grandes cidadãos. E acreditamos que podem ser os futuros empreendedores da nossa cidade", assinala. "Aos mentores que receberam os alunos nosso muito obrigado pela disponibilidade de vocês, tenham a certeza que vocês fizeram uma significativa mudança na vida de cada jovem aqui presente", acrescenta.

O coordenador regional do Sebrae/Oeste, Ênio Alberto Parmeggiani, enaltece a iniciativa da ACIC. "Foi uma iniciativa muito plausível. Os jovens que participaram do Programa Geração Empreendedora passam a ter um novo olhar sobre o empreendedorismo. A formatura concluiu uma importante etapa na vida de cada um. Com os conceitos assimilados, eles poderão avançar e, quem sabe, poderão ser grandes empreendedores no futuro", pontua Parmeggiani.

O presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Marcio Zanatta, entende que o Programa Geração Empreendedora fará a diferença na trajetória dos jovens participantes. "É muito bom ver jovens interessados na área do empreendedorismo. Esses jovens, que se dedicaram às atividades, estão de parabéns. Eles estão buscando conhecimento e isso é essencial para que almeja uma carreira de sucesso", sublinha.

A formatura do Programa Geração Empreendedora foi realizada no Memorial Attilio Fontana - um lugar aconchegante, que possibilitou um momento de integração entre alunos, mentores, representantes de Núcleos da ACIC e familiares. Logo após a formatura, foi servido um coquetel para todos os convidados. No total, 43 alunos participaram do programa.

A Associação Empresarial de Concórdia enaltece a todos os jovens que acreditaram na proposta, que creem na força do empreendedorismo e do associativismo. Cada jovem tem sua história de vida, suas características, virtudes, temores ou objetivos. Mas, todos têm algo em comum – a vontade de crescer e colaborar para a construção de um mundo melhor, com mais oportunidades. Os jovens, que participam da formatura do Programa Geração Empreendedora já estão fazendo a diferença na sociedade local. Parabéns pelo desprendimento, dedicação e pela busca incessante pelo conhecimento.

(Fonte: PG Comunicação)