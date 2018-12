Unidade faz parte do plano de expansão da cooperativa de crédito no território gaúcho.

O Sicoob Crediauc inaugura nesta sexta-feira, dia 14, a segunda unidade no Rio Grande do Sul. Será no município de Erechim, que tem mais de 110 mil habitantes. A equipe da cooperativa está providenciando os detalhes finais para colocar em atividade em segundo Posto de Atendimento em solo gaúcho. O primeiro foi aberto no município de Tapejara e já está atendendo a comunidade daquela região. "Nos sentimos honrados em poder inaugurar mais essa unidade. A cidade de Erechim tem nos recebido de uma forma muito calorosa. Para nós isso é um prenúncio de que o Sicoob Crediauc terá um grande respaldo nessa região. Ofereceremos aos futuros cooperados de Erechim todo o portfólio que já disponibilizamos em todos os municípios que atendemos. Além de todo o aparato tecnológico que o Sistema Sicoob oferece aos cooperados e clientes, nosso grande diferencial é o atendimento personalizado - uma marca que está no DNA da nossa cooperativa", pontua a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim.

Segurança, comodidade, conforto, localização privilegiada e amplo espaço para estacionamento. A unidade do Sicoob Crediauc de Erechim reúne todos esses predicados. O P.A está situado na Rua São Paulo, 93, Centro de Erechim e possui 1.000 m² de espaço. O layout obedece rigorosamente aos padrões estabelecidos Sistema Sicoob. A ideia é proporcionar um ambiente aconchegante, que propicie para uma boa troca de ideias e o encaminhamento de bons negócios. "Queremos nos aproximar da comunidade. Essa é uma premissa básica que introduzimos em todas as nossas unidades. Nossa intenção é fazer parte do dia a dia da comunidade de Erechim, oferecendo nossos produtos e soluções e sendo grandes parceiros de iniciativas de cunho social", acrescenta Maria Luisa.

A inauguração da unidade do Sicoob Crediauc de Erechim terá início às 19h00 e contará com a presença de autoridades locais e regionais. Será um momento marcante para a cooperativa e para sociedade local. Após o cerimonial de inauguração, será servido um coquetel para convidados. A expectativa é de que um número expressivo de autoridades participem do ato inaugural.

(Fonte Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing do Sicoob Crediauc)