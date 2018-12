DIC/Fron promete entregar Inquérito sobre assassinato no interior de Irani nos próximos 30 dias.

A Polícia Civil de Concórdia deve concluir num prazo de 30 dias o Inquérito Policial sobre o assassinato de Amarildo Roberto Dal Puppo, ocorrido em Irani. No último fim de semana, uma pessoa, de iniciais L. de M. de 39 anos, foi detida por suspeita de participação no crime.



Em comunicado à imprensa, o delegado responsável pela Divisão de Investigação Criminal, a DIC/Fron, Álvaro Optiz, destaca que, mesmo com a prisão de uma pessoa, as investigações prosseguem. Nenhuma informação é adiantada pela Polícia Civil, que promete revelar mais detalhes após a conclusão do inquérito.



O corpo de Amarildo Roberto Dal Puppo foi encontrado dentro do próprio veículo no interior de Irani. A vítima foi morta a tiros, que foram efetuados por alguém fora do veículo.

(Com informações do repórter André Krüger)