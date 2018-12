A empresa Britax, de Concórdia, foi a que apresentou o menor valor para a elaboração do projeto executivo e execução da obra de reconstrução das ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi, que foram interditadas em função de deslizamento de encosta, entre essas duas vias, provocadas pelo excesso de chuva entre maio e junho do ano passado. O processo de licitação foi aberto na manhã desta terça-feira, dia 11, através do Regime de Contratação Diferenciado, o RDC.



Conforme o Setor de Compras da Prefeitura de Concórdia, a partir de agora, a empresa passará pelo processo de habilitação, que está marcado para a sexta-feira, dia 14, para averiguar a documentação e capacidade técnica da empresa em realizar o serviço. A tendência é de que o processo seja finalizado e a empreiteira fique apta a executar os trabalhos até o dia 20 desse mês.



O valor apresentado pela emprea para o projeto e a recuperação da Victor Sopelsa, Horácio Sandi e construção de um talude para a rua Jordânia, no bairro Nações, é de R$ 6.548.925,10, sendo R$ 6.021.000 para a Victor Sopelsa e Horácio Sandi e o restante para a rua Jordânia.



Os recursos para a recuperação dessas vias virão do Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.



Após a ordem de serviço, a empresa terá aproximadamente 280 dias para entregar os trabalhos.