A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia divulgou alguns números relativos ao Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete Masculino, que está em sua fase semifinal.



Até aqui, o artilheiro da competição é de Canhada Funda. Ederson Girardi, com 15 gols foi o que mais balançou as redes. Seguido por Jairo Port, do Linha Sertão, com 18 gols.



O Canhada Funda A foi a equipe que menos sofreu gols proporcionais por partida. Foram 11 tentos em dez jogos. Depois vem Castelo com 12 gols em 10 jogos, Sertão com 15 gols em 11 jogos e o Pruciano, com 19 gols em 11 jogos.