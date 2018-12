O horário especial do comércio de Concórdia para o Natal começa no sábado, dia 15, com as lojas funcionando até às 17h. O objetivo é ampliar o período de atendimento e impulsionar as vendas para o fim de ano, lembrando que essa é uma sugestão da CDL Concórdia. A partir de segunda-feira, dia 17, até na sexta, dia 21, atendimento até às 22h. No sábado, dia 22, também até às 22h, no domingo, dia 23, a partir das 16h até às 22h e na segunda véspera de comemoração funcionamento até às 16h.

A expectativa da entidade é de aumento nas vendas de até 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Na classificação dos presentes mais procurados destaque para os itens de vestuário, calçados, acessórios, beleza e os eletrônicos.

Segundo o presidente da entidade, Heldemar Maciel, como já é tradição em dezembro o comércio funciona em horários especiais tudo para atender com tranquilidade os consumidores da cidade e visitantes e assim fechar o ano com bons resultados nos negócios. “Para ajudar a fomentar os horários diferenciados apostamos na divulgação em diferentes canais como rádio, redes sociais e televisão. Nossa finalidade é de contribuir para o desenvolvimento econômico do município e ampliar o movimento nos estabelecimentos em especial das empresas associadas da entidade. Também estamos realizando ações paralelas como desfile do Papai Noel e o Natal Encantado CDL no sábado, dia 22, a partir das 20h30min, na Rua Coberta com o importante apoio da Prefeitura”.

Na lista dos atrativos para os consumidores ênfase ainda para o Show de Prêmios do Comércio de Concórdia 150 mil em vale-compras com o último e grande sorteio de 72 vales na quinta-feira, dia 27, de dezembro após as vendas de Natal. Para concorrer basta comprar acima de R$50 em uma das centenas de empresas identificadas com a campanha que é considerada a maior em premiação promovida pelo comércio na região.

A entidade ressalta que devem ser observadas a Legislação Trabalhista e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) no que tange à realização de jornada de trabalho diversa do contrato original e eventual excesso de horas extras, diante da inexistência de acordo coletivo de trabalho entre os sindicatos para o período em referência.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)