O escritório já está funcionando e as atividades com atletas iniciam em janeiro

Na última semana o Grêmio de Porto Alegre, RS, oficializou uma Escolinha de Formação de Atletas em Concórdia. O escritório local já está funcionando e a partir do dia 07 de janeiro, as atividades devem iniciar no campo de Boa Esperança, interior do município. A Escolinha vai trabalhar com categorias que vão do Sub-07 ao Sub-17 e qualquer criança ou adolescente que tenha esta faixa etária de idade, pode ser inscrito.

O escritório da Escolinha do Grêmio está atendendo na Rua Leonel Mosele, no antigo prédio da Inviosat, de segunda à sexta-feira, de manhã e à tarde em horário comercial. “Qualquer pai ou mãe que se interessar pode trazer os filhos que vamos matricular. Nossa instituição não escolhe ou avalia atletas, ela forma jogadores para o Grêmio, ou seja, nós queremos ensinar a criança a ser um atleta. É claro que nem todos conseguem se tornar jogadores profissionais, mas nosso trabalho é tentar fazer que todos tenham uma oportunidade”, explica o presidente da Escolinha em Concórdia, Lucas Silvestrin. “Vamos treinar crianças aqui de Concórdia e da região também, projeto é aberto”, destaca.

O valor da matrícula para cada atleta é de R$ 115,00, com direito ao uniforme de treino. A mensalidade varia de acordo com as categorias. Os que entrarem no Sub-07 ao Sub 11, pagam R$ 100,00. Os que se enquadram entre a Sub-13 e Sub-17, vão pagar R$ 120,00. “A gente não recebe recurso do Grêmio. O que o clube nos fornece é a metodologia de trabalho e de treinos e mantém as portas abertas para que a gente leve atletas para testes em Porto Alegre”, conta Silvestrin.

Ainda não há um cronograma de treinos, mas eles serão semanais. O trabalho em campo será conduzido pelo ex-jogador do Grêmio e do Concórdia, Edinho Mattos. “Temos que aguardar todas as matrículas para depois estabelecer dias e horários de treinos. É importante frisar que a Escolinha não terá alojamento”, destaca Lucas.

A Escolinha:

O presidente conta que o projeto da Escolinha do Grêmio de Concórdia já existe há um ano e meio e que os responsáveis vinham trabalhando para viabilizar. Com menos de uma semana de “portas abertas” a instituição já recebeu vários interessados duas turmas estão praticamente formadas. O objetivo é realizar “peneiras” durante o ano, apresentando jogadores ao Grêmio. “É realmente uma oportunidade e a gente sabe que nem todos são aprovados nas peneiras, mas eles são avaliados, voltam e a gente vai corrigindo o que precisar nos atletas. Se o Grêmio não tiver interesse, a gente também ode encaminhar para outros clubes”, relata Silvestrin.