Eleição da Câmara de Vereadores pode indicar saída do PSB do Governo Municipal

Os vereadores da situação dizem que não, mas a eleição de Mauro Fretta, do PSB, para a presidência da Câmara de vereadores de Concórdia, na manhã desta terça-feira, dia 11, é sim uma derrota para o Governo Municipal. No que pese Fretta integrar um partido da situação, os demais cargos da Mesa Diretora serão ocupados pelo MDB e PT, que integram o bloco da oposição.



A tendência de Mauro Fretta ser o novo presidente do Legislativo Municipal ganhou força entre a tarde e noite da segunda-feira, dia 10, no sprint final das tratativas visando esse processo eleitoral interno. Até então, o favoritismo era de Jaderson Miguel, do PSD, candidato da situação, com o apoio do governo, com o voto da situação, porém sem a simpatia dos seus pares.



Entretanto, a derrota da situação vai muito além e pode trazer reflexos imediatos na Administração Municipal de Concórdia. Ao analisar a fala do presidente do PSB, Idair Piccinin, dá para concluir que a condução de Fretta ao comando da Casa de Leis concordiense pode ser a senha para o desembarque desse partido do Governo Municipal. Em entrevista a Jornalista Analu Slongo, Piccinin disse que "entramos no governo para termos o diálogo, porém esse diálogo não aconteceu em muitas situações", disse.



O PSB hoje ocupa oito cargos na Administração Pacheco e Massocco, inclusive do secretário Municipal de Saúde. Acredito eu que será questão de tempo para que haja o desligamento de pessoas do PSB desses cargos.



É impossível não estabelecer o questionamento do que pode ter provocado a decisão de Mauro Fretta, do PSB, em ser o contraponto a chapa governista na eleição da Câmara de Vereadores. Além do distanciamento entre o partido e a atual Administração, que Idair Piccinin deixou escapar para a jornalista Analu Slongo, acredito que também esteja o não conformismo de Mauro Fretta em relação ao fato de ser representado pela candidatura de Jaderson Miguel, passando também por uma provável insatisfação com o andamento das ações do atual Governo Municipal, que não estaria andando no ritmo desejado. A soma desses fatores fez com que Mauro Fretta, da situação, buscasse respaldo na oposição para ser catapultado à condição de presidente da Câmara de Vereadores.



Ou seja, aquilo que foi comentado neste espaço nesta semana tem todos os ingredientes para acontecer. Mudanças em cargos da atual Administração Municipal, preenchidas pelo PSB, podem ser anunciadas depois dessa virada no comando da Câmara de Vereadores. Agora resta aguardar se isso tudo terá reflexos lá em 2020.

Sobre o impacto em uma eleição municipal, é tudo ainda muito precoce para abordar. Porém, a pergunta é livre. Será que PT e MDB estarão abraçadinhos na corrida eleitoral daqui a dois anos?