Parlamentar, do PSB, derrotou Jaderson Miguel, do PSD, que tinha o apoio dos vereadores da situação.

O vereador Mauro Fretta, do PSB, é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia para o biênio 2019/2020. Ele foi referendado para presidir a Mesa Diretora da Casa de Leis com sete votos a quatro, durante processo eleitoral registrado na manhã desta terça-feira, dia 11, na última Sessão Ordinária do ano de 2018. Ele venceu o vereador Jaderson Miguel, do PSD, que estava sendo cotado para o cargo para o lugar de Artêmio Ortigara, do PR, na condição de candidato da situação.

Fretta encabeçou a chapa 2, que além dele, teve votodos de Marilane Fiametti Stuani e Closmar Zagonel, ambos do MDB; Margarete Poletto Dalla Costa, André Rizello e Evandro Pegoraro, todos do PT; Edno Gonçalves, do PDT. A chapa 1, encabeçada por Jaderson Miguel, do PSD, teve votos de Valcir Zanella e Fabiano Caitano (ambos do PSDB); mais Anderson Guzzatto, Claiton Casagrande e Artêmio Ortigara, todos do PR, além do próprio voto.



Com isso, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o próximo ano terá Mauro Fretta, do PSB, como presidente; Closmar Zagonel, do MDB, como vice; Margarete Poletto Dalla costa, do PT, e Marilane Fiametti Stuani, do MDB, como primeira e segunda secretárias, respectivamente.