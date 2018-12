Uma nova casa será construída para pai e filho que tiveram o imóvel atingido por um caminhão sem freio no mês de julho, em Jaborá. A terraplenagem foi feita nesta semana e as obras também já iniciaram. A empresa proprietária do caminhão que causou o acidente, vai auxiliar com recursos para a construção.

O acidente aconteceu na noite do dia 17 de julho na SC-355, em Linha Castelhano, Jaborá. Um caminhão sem freio bateu em uma carreta, atingiu um carro de Saúde de Seara e só parou após bater na casa. Pai e filho, que moravam na residência, não estavam no imóvel na hora do acidente. A estrutura foi danificada e após avaliação de Bombeiros e Defesa Civil, eles tiveram que deixar o local, que apresentava riscos. Atualmente os donos, Vanildo Squersatto, de 57 anos, e o pai, de 88, residem com familiares em outra residência.

Squersatto relatou ao Jornalismo da Aliança que fez um acordo com a empresa de Jaraguá do Sul, proprietária do caminhão que bateu na casa. Segundo ele, o valor que será repassado é parte de um seguro que a empresa tinha. “A gente estava aguardando uma posição da empresa e ela aguardava o seguro. Segundo eles, o valor será dividido, pois além de bater na casa, o caminhão bateu em outro caminhão e ainda em um carro da Saúde de Seara. Nos explicaram e fizeram uma proposta. Resolvemos aceitar, pois não sabemos quanto tempo isso poderia demorar e precisamos construir a casa”, conta ele. “O dinheiro que vamos receber não dá para pagar toda a construção, mas está bom, o que vale é que nós não nos machucamos na noite do acidente. Estamos vivos e a casa a gente reconstrói”, garante ele, empolgado.

Para evitar novos sustos:

Vanildo também conta que a nova casa dele e do pai será construída do outro lado da rodovia, em um lote que ele já possuía. O local é mais seguro, segundo ele. “A outra casa ficava muito próxima do asfalto. Agora vamos construir ela do outro lado e vai ficar a pelo menos uns 30 metros da rodovia”, ressalta o proprietário.

Relembre o acidente:

Na noite de terça-feira, dia 17 de julho, um caminhão ficou sem freio na SC-355, em Linha Castelhano, Jaborá. O motorista não conseguiu parar e bateu em uma carreta, atingiu um carro de Saúde de Seara e a casa. Seis pessoas que estavam no carro de Seara ficaram feridas. Uma mulher que estava no veículo foi levada ao Hospital de Joaçaba em estado grave e teve o braço esquerdo amputado.