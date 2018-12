Canarinho na terceira colocação dentro do Regional de Futebol de Base

O Esporte Clube Canarinho de Concórdia obteve a terceira colocação nas duas categorias que disputou dentro do Campeonato Regional de Futebol de Base, encerrado no fim de semana. Os confrontos que valeriam essa posição não aconteceram por questão de contenção de gastos. Com isso, a equipe concordiense obteve a terceira posição pelo sub-11 e sub-13 nas duas categorias por ter feito melhor campanha.