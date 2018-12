Competição aconteceu no fim de semana, na cidade do Rio de Janeiro.

O atleta Matheus Armando Stumpf conquistou o primeiro lugar na Copa Brasil de Taekwondo, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, no fim de semana. Ele disputou na categoria até 58 quilos. Com a conquista, ele terminou o ano sendo líder no ranking nacional desta categoria.



Matheus é da equipe Caio Nunes Artes Marciais/Fundação Municipal de Esportes.



A competição reuniu 634 atletas de 24 estados do Brasil.