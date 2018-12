Está chegando o dia da eleição do novo presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia e membros da Mesa Diretora. Às 8h desta terça-feira, 11 de dezembro, vai iniciar a última sessão do ano e a eleição estará na pauta da Ordem do Dia. A dúvida ainda paira sobre quem será o futuro comandante do Legislativo.

Pelo lado da situação, é forte a tendência de a base do governo apoiar o vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD). Jaderson Miguel tem se mostrado próximo do governo municipal nas votações dos últimos dois anos e também apoiou o atual presidente, Artêmio Ortigara (PR), na eleição de 2017. Agora, o PR pode entender que chegou a hora de reconhecer ou agradecer postura do vereador do PSD.

Quem também desponta como possível presidente, e com o apoio da oposição (bancada do PT, PDT e MDB) é Mauro Fretta (PSB). Se isso ocorrer, Fretta estaria, de certa forma, remando contra a maré já que faz parte da base governista.

A informação que circula nos bastidores é que o voto decisivo poderá ser da vereadora Marilane Fiametti Stuani (MDB). Como são 13 vereadores, o lado que ela votar poderá sair vitorioso na eleição. A vereadora diz que vai falar sobre isso apenas no momento da votação, mas adianta que irá seguir as orientações do partido, o MDB. Isso significa que o cenário ainda segue indefinido, ou pelo menos sigiloso. A única certeza é que a madrugada será longa.