Dever ser conhecida na manhã desta terça-feira, dia 11, a empresa que fará o trabalho de reconstrução das ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi e construção de talude e contenção entre a Victor Sopelsa e Horácio Sandi, cujo trecho da via está interditado há mais de um ano em função do deslizamento de encosta, registrado no primeiro semestre de 2017. A empresa que vencer a licitação, através do Regime Diferenciado de Contratação, conhecido como RDC, fará o projeto básico e executivo, além da execução da obra.



O objetivo da obra é devolver a trafegabilidade para estas vias que estão interditadas para o trânsito de veículos e pedestres desde o incidente, ocorrido entre o fim de maio e início de junho do ano passado.



Paralelo a essa licitação, por pedido da Justiça, uma empresa especializada está realizando a análise do local para constatar o que de fato motivou o deslizamento de encosta, que desabrigou aproximadamente vinte famílias endereçadas nestas vias.

Além da reconstrução dessas duas vias, essa empresa também fará contenção na rua Jordânia, no Bairro das Nações, cujos trabalhos também estão contemplados neste mesmo Edital.