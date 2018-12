Um princípio de incêndio foi registrado em um veículo na tarde desta segunda-feira, dia 10, em Concórdia. O fato ocorreu por volta das 14h no bairro dos Industriários, ao lado do centro comunitario.





De acordo com informações, o fogo iniciou em um pano que estava na proteção do motor do automóvel. Segundo o proprietário, o fato ocorreu após a troca do óleo. O fogo iniciou com o aquecimento do motor sobre o pano.

Bombeiros Voluntários foram acionados para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local o fogo já havia sido controlado por populares com a ajuda de um extintor de incêndio.

(Com informações do repórter André Krüger).