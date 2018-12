Acontece no próximo sábado, dia dez, o segundo jogo da final do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador de Concórdia. Se enfrentam Santa Catarina x Linha São Paulo, a partir das 17h, no campo de Linha Santa Catarina.

O time da casa joga pela vantagem do empate, já que venceu no jogo de ida por 2 a 1. Já o Linha São Paulo terá que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais tentos para reverter a vantagem com a bola rolando.