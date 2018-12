Vice-prefeito de Concórdia fez prestação de contas no Legislativo nesta segunda-feira, 10 de dezembro

O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco (PR), usou a tribuna da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, 10 de dezembro, para fazer um balanço sobre as finanças do Município. Ele afirmou que o caixa da Prefeitura de Concórdia está com cerca de R$ 4,5 milhões disponíveis para investimento. Os números são referentes a 31 de outubro de 2018, porque novembro e dezembro ainda não foram empenhados.

A Prefeitura de Concórdia está com R$ 68,6 milhões em conta. Segundo Massocco, deste total pouco mais de R$ 36,4 milhões estão empenhados em contas a pagar, R$ 10,2 milhões em licitações e há um saldo de R$ 21,9 milhões vinculados ao Fundo de Direitos Difusos, Fumas e alienações.

O vice-prefeito Edilson Massocco detalha que há R$ 9,2 milhões livres, mas é preciso considerar que o Município ainda terá que pagar R$ 4,5 milhões do 13º salário dos servidores e mais uma obra de asfalto no trecho que vai do presídio ao bairro Renascença, em que a licitação será aberta em 27 de dezembro. “Considerando tudo isso, acreditamos ter disponível entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões. Muito se fala que temos R$ 68 milhões, mas é preciso ter um entendimento que uma coisa é recurso em caixa e outra é dinheiro disponível”, ressalta.

Espaço para questionar

Os vereadores tiveram espaço para fazer questionamentos sobre os números, mas ninguém se manifestou. Inclusive Edilson Massocco reforçou que o momento seria o adequado para esclarecer dúvidas. “Não podemos mais vender uma imagem à sociedade que compromete os gestores por alguns dizerem que temos dinheiro à disposição. Também quero sugerir aos senhores que participem das audiências de prestação de contas da administração”, destaca o vice-prefeito.