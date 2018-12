Prefeitura de Jaborá tem seletivo e concurso público com inscrições abertas

As inscrições, tanto para o concurso, como para o processo seletivo, podem ser realizadas até o dia 27 de dezembro, no site sigma.concursos.srv.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 100,00 conforme o nível de escolaridade do candidato. Os salários também variam e vão de R$ 1.058,14 a R$ 18.052,56.

Interessados e que não têm acesso à internet podem ir ao "Centro de Apoio ao Candidato" junto à Casa da Cidadania, na Rua Ângelo Poyer, ao lado do da Prefeitura, no horário normal de expediente.

As provas estão previstas para os dias 19 ou 20 de janeiro de 2019.O concurso é valido por dois anos e o processo seletivo tem validade de um ano, também com possibilidade de prorrogação.

As vagas:

O concurso público dispõe de oportunidades para os cargos de agente de higienização para copa e cozinha (1), auxiliar administrativo (1), contador adjunto, enfermeiro, instrutor de informática (1), médico clínico geral (1), merendeira (1), professor de Geografia (1), servente de Obras e Serviços (2) e vigia.

Já o processo seletivo tem oportunidades nas funções de agente de higienização para copa e cozinha (1), fisioterapeuta, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física (1), professor de geografia, professor de história, Professor de Informática, Professor de Letras - (Língua Inglesa e Língua Portuguesa), Professor de Matemática, professor de música, professor de pedagogia (1) e tesoureiro.