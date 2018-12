Jaderson Miguel Prudente (PSD) é visto como um dos favoritos, com apoio do Executivo

O novo presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia e membros da Mesa Diretora para o período de 2019 a 2020 serão conhecidos nesta terça-feira, 11 de dezembro, na última sessão do ano. O cenário ainda é incerto e não há dúvidas que o fim de semana foi de muitas conversas e articulações. Tudo indica que as definições ficarão para os 45 minutos dos segundo tempo, o que não é nenhuma novidade.

Pelo lado da situação, é forte a tendência de a base do governo apoiar o vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD). Ele prefere não gravar entrevista, mas confirma o interesse em disputar o cargo e garante que se for eleito ficará na presidência por dois anos, conforme prevê o regimento.

O líder do governo Fabiano Caitano (PSDB) também mantém o interesse em ser o presidente, mas diz que não irá para o confronto. “Sou um soldado do partido e como presidente do PSDB sei da responsabilidade do governo e seguirei as orientações. Estamos conversando bastante e temos condições de o próximo presidente da Câmara continuar sendo da base do governo. Tenho muita confiança nisso”, afirma Caitano.

Anderson Guzzatto (PR) reafirma que nunca escondeu a intenção em presidir o Legislativo, mas diz que não vai criar desgastes com a base. “Enquanto não chegar o dia da eleição, meu nome está à disposição. Não vou usar essa eleição para criar brigas, desconfortos ou desgastes com companheiros. Se houver algum entendimento com vereadores da base ou até mesmo da oposição vou respeitar e votar naquele que se buscar um entendimento”, relata.

Mauro Fretta (PSB) prefere não se pronunciar neste momento, mas reafirma o interesse de ser o futuro presidente. No entanto, o desafio será conquistar votos de nomes da base, que estão mais próximos de Jaderson Miguel ou dos interesses do governo municipal, que naturalmente é manter a Mesa Diretora do Legislativo sob comando dos partidos que defendem a administração de Rogério Pacheco (PSDB) e Edilson Massocco (PR). A bancada do PT dificilmente irá indicar nomes à presidência.

Como será a eleição

A eleição da Mesa Diretora estará na pauta da sessão de amanhã e as chapas poderão ser inscritas na hora. Todos os vereadores terão que usar a tribuna para manifestar o voto. Segundo o presidente Artêmio Ortigara (PR), eles deverão ser chamados por ordem alfabética.

Os cargos que serão eleitos amanhã são presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário da Mesa Diretora. Quatro cargos de confiança do Legislativo são indicados pela Mesa Diretora. São eles: assessor da presidência, assessor jurídico, assessor de comunicação e secretário.

O salário do presidente do Legislativo também é maior. Atualmente, os vencimentos totais de um vereador em Concórdia chegam a R$ 6.956,20. O salário bruto do presidente é de R$ 10.434,20.