Um homem foi preso na noite deste domingo (09) após agredir a esposa, a filha de 14 anos, o cunhado e o sogro no interior de Piratuba. O fato ocorreu por volta das 20h20min na comunidade de Nova Beleza.

Segundo a Polícia Militar, o agressor chegou em casa bêbado e começou agredir os familiares com socos e empurrões. Três dos envolvidos foram até a Polícia Militar pedir ajuda. O autor dos fatos foi localizado no hospital, pois estava com algumas lesões. Após receber atendimento médico foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Joaçaba.

Segundo o Delegado de plantão, o autor dos fatos ficaria preso em flagrante, sem direito a fiança.

Fonte: Rádio Capinzal