Um Fiat Palio pegou fogo na noite de domingo, dia 09, por volta de 22:30h, em Linha Guajuvira, interior de Concórdia. De acordo com as informações do motorista, aos Bombeiros, ele sentiu um forte cheiro de queimado que parecia ser do painel do carro e em seguida já percebeu as chamas. O condutor até tentou apagar o fogo com o extintor mas não conseguiu.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e foram ao local. A guarnição controlou as chamas e fez o rescaldo, porémo carro já havia sido consumido pelo incêndio.