Susto na região do Parque de Exposições em Concórdia

Um susto foi registrado na tarde deste domingo, dia 09, em Concórdia. O motorista de um Prisma, placas do município, se perdeu na direção, invadiu o pátio de uma empresa e ficou pendurado em um muro. O fato ocorreu na esquina das ruas Ernesto Lorenzatto com a Victor Sopelsa, no Parque de Exposições.



O condutor ficou preso dentro do veículo, porém consciente e comunicativo. Ele foi retirado do carro pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e por uma equipe do Samu. Ele não apresentava fraturas, mas foi encaminhado ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

O veículo destruiu parte das grades de segurança da empresa. Elas acabaram evitando que o carro caísse do muro e batesse na parede do prédio.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)