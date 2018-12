Um acidente de trânsito aconteceu na rodovia que dá acesso a Usina de Machadinho (SC-135) por volta das 20:20h de sábado, dia 08, nas proximidades do Pinheiro. Um Fusca, placas de Piratuba, que fazia o sentido Arroio Bonito/Zonalta, foi atingido por um Gol, placas de Pinheiro Preto, que fazia o sentido contrário e estaria em alta velocidade, de acordo com informações do proprietário do Fusca. O motorista do Gol não aguardou a chegada da PM e fugiu para o mato.





Conforme o relato feito no Boletim de Ocorrência, o Gol colidiu na lateral do Fusca que acabou dando um giro de 360 graus na pista e colidiu no pilar de um muro de uma residência. Ainda, segundo o proprietário do Fusca, o condutor do Gol parecia estar com sinais de embriaguez e pediu que a Polícia não fosse acionada.



A PM foi ao local e não localizou o dono do Gol. Ao fazer buscas no veículo a guarnição encontrou documentos que identificaram o proprietário do automóvel. Os policiais também encontraram uma espingarda de pressão. A arma e o carro foram apreendidos.



Informações: Magronada