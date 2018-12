Um acidente de trânsito envolveu três veículos e por pouco não causou uma tragédia por volta das 22:50h de sábado, dia 08, na curva da Ervateira Regina, BR 282 em Catanduvas. O condutor de uma carreta com placas de Uruguaiana/RS, informou que o caminhão soltou a marcha quando começava subir a curva no sentido Catanduvas/Joaçaba. A carreta que transportava uma carga de sucata começou a voltar de ré na pista e colidiu com a traseira em um barranco. O motorista não se feriu.

Atrás da carreta, transitavam um Chevrolet Astra com placas de Catanduvas e um HB20 com placas de Herval D'Oeste. Os doi veículos bateram na traseira da carreta e por sorte nenhum dos ocupantes dos carros se feriu.

Bombeiros de Catanduvas foram acionados, mas retornaram à base em seguida. A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atenderam a ocorrência.

O trânsito ficou interrompido em ambos os sentidos por aproximadamente duas horas até um guincho retirar a carreta do local. Alguns motoristas utilizaram uma estrada paralela para desvio.

Fonte: Paulo Gonçalves