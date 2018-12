Moradores do Bairro Nova Brasília de Concórdia, informaram a Polícia Militar, na noite de sábado, dia 08, por volta de 23h, que um homem estaria armado e teria feito um disparo no local. Guarnições foram deslocadas e conseguiram abordar o suspeito do disparo, I.C.R, no Bairro Guilherme Reich. Ele estava de carona em um Gol. No veículo a PM encontrou um revólver calibre 32, carregado com seis munições. O material foi apreendido.

Os policiais o encaminharam o suspeito do disparo à Delegacia por porte ilegal de arma de fogo e por possível tentativa de homicídio. O motorista do carro, R.B.F também precisou prestar esclarecimentos.

As duas pessoas que estavam no Bairro Nova Brasília e que relataram que houve o disparo, também estiveram na Delegacia para prestar depoimento.