O Conselho gestor do Fundo Municipal dos Direitos Difusos de Concórdia – FMDD, reuniu-se no último dia 30 e aprovou dois projetos importantes. Um deles é da Polícia Civil que trata de um sistema de monitoramento colaborativo com imagens armazenadas em nuvem, disponível para acesso por órgãos de segurança. O sistema envolve a compra de 10 novas câmeras e utilização de outras 40 câmeras já existentes em estabelecimentos públicos e privados, para aumentar o alcance do monitoramento. O valor do projeto é de R$ 101 mil.



Proposto pela Fundação Municipal de Esportes – FME, o outro projeto é para custeio de materiais esportivos de algumas modalidades mantidas pela pasta. Serão comprados 150 colchões para serem utilizados em alojamentos por atletas e equipes em eventos e competições esportivas fora da cidade. Também serão adquiridos uniformes, equipamentos, tatames, e outros materiais essenciais para prática esportiva. O valor da compra será de R$ 164,478,00.



O Fundo Municipal dos Direitos – FMDD é proveniente das ações do Procon de Concórdia. Atualmente o fundo possui um caixa de aproximadamente R$ 3,4 milhões. O Conselho gestor dos recursos é presidido pelo diretor tributário Leonir Fernando Vargas, representando o Poder Executivo e demais servidores e representantes de entidades.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)