Ato aconteceu na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, nesta quarta-feira, 5 de dezembro.

Na manhã desta quarta-feira, 5 de dezembro, a Câmara de Vereadores fez a entrega da Lei Orçamentária Anual – LOA, que foi aprovada pela casa na última segunda-feira, 3 de dezembro em primeira votação, com nove emendas.



O presidente da Câmara, Artêmio Ortigara, fez a entrega para o prefeito, Rogério Pacheco, juntamente com o vice-prefeito Edilson Massocco, e membros da equipe do Poder Executivo. O vice-presidente da Mesa Diretora do Legislativo, Anderson Guzzatto, o secretário, Mauro Fretta, e a vereadora Marilane Fiametti Stuani, também acompanharam a entrega.



A Lei orçamentária anual é elaborada pela Administração Municipal e encaminhada para apreciação e votação na Câmara, que pode aprovar com emendas ou não, e devolvendo ao Executivo para a aplicação da lei e a destinação dos recursos para o ano sequente.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)